中馬互相延長免簽政策　將加強涉海對話

中國國務院總理李強訪問馬來西亞期間，會見該國最高元首易卜拉欣和總理安華，達成廣泛共識。兩國政府周四（20日）發布關於深化提升全面戰略夥伴關係、共建中馬命運共同體的聯合聲明，宣布中方同意延長對馬來西亞公民免簽政策至2025年底，作為互惠安排，馬方將延長對中國公民免簽證政策至2026年底。

聯合聲明指出，兩國領導人一致同意保持高層交往勢頭，在國防工業領域開展更多合作，加強國家安全交流合作，支持彼此維護國家主權、安全和領土完整，馬來西亞重申不支持任何「台獨」主張。雙方將進一步深化發展戰略對接，同意加強經貿投資和基礎設施互聯互通合作，馬方歡迎中方申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）。

雙方強調維護南海和平、安全與穩定的重要性，將盡快啟動雙邊海上問題對話機制，加強涉海對話合作。兩國一致認為，必須以尊重主權和遵守商定的規則規範為基礎，維護和維持亞太地區的和平與安全。兩國總理又見證《關於互免簽證安排的意向書》、《關於馬來西亞鮮食榴槤輸華植物檢疫要求議定書》等合作文件換文，李強邀請馬方領導人在方便時訪華。