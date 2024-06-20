華不接受基於虛假訊息指摘　反對搞雙重標準

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭大使周三（19日）表示，反對一些國家搞雙重標準，呼籲多邊人權機制秉持公平正義，為建設性對話與合作發揮應有作用。他又指，中國不接受任何基於虛假訊息對中方的指摘，願在相互尊重、平等相待基礎上與各國及聯合國人權事務高級專員辦事處努力，推動國際人權事業健康發展。

陳旭在聯合國人權理事會第56屆會議代表「對話合作促人權之友小組」等發言，批評一些國家對自身及盟友存在的嚴重侵害人權行為視而不見、避重就輕，卻以人權為藉口干涉發展中國家內政。中方反對這種雙重標準的做法，認為世界上沒有放之四海而皆準的人權發展道路，任何國家都不應將自身模式強加於人，各方應尊重各國自主探索符合本國實際的人權發展道路，以和平與發展保障各國人民公平享有人權。

共同發言指出，人權理事會等國際人權機制應秉持公平正義，遵循普遍、公正、客觀、非政治化、非選擇性原則，堅決反對雙重標準、恃強凌弱和單邊主義，為各國在平等和相互尊重基礎上開展建設性對話與合作發揮作用。共同發言得到發展中國家廣泛支持，多國在發言中呼應反對雙重標準。