台港策進會率團訪港　推動綠能產業交流

台港經濟文化合作策進會（下稱策進會）董事許舒博早前率團赴香港，與港方分享台灣綠能產業的服務與優勢，以及推動零排生質綠能循環等經驗，雙方並就「低碳生活」、「零碳經濟」等議題交流。

據策進會網站周三（19日）消息，為促進台港綠能產業交流，身兼台灣商業總會理事長的許舒博本月中旬帶領台灣綠能環保領域業者、公協會代表，偕策進會董事蕭博仁、經濟合作委員會委員林富男赴港，協助產業相互借鑑並開拓市場。訪問團此行拜會香港工業總會綠能環保組、香港九龍總商會、關心環保的非牟利組織，並與香港品質保證局、相關企業人員等交流，同時實地走訪當地生態工程與能源展館。

策進會表示，此訪除協助台灣企業團體了解香港的綠能策略思維與能源市場樣貌，以及相關產業發展可帶動的經濟效益，同時吸取香港企業、非牟利組織與社區、學校等多方協作、共同應對氣候變化、綠色生產措施運用於工藝產業的經驗。策進會強調，台港互為第4大及第2大貿易夥伴，促進台港產業攜手合作、共創雙贏，向來是台港商界關心的議題。策進會將持續配合政府政策，不斷推動台港各領域產業健康有序交流，並協助台灣廠商拓展市場與商機。