去年11省區市人口呈增長　浙江居首

內地去年人口數據已公布，11個省區市常住人口呈增長，分別是浙江、廣東、海南、上海、江蘇、新疆、貴州、北京、天津、寧夏和西藏。其中，浙江去年人口增加達50萬人，位居第一。

數據顯示，11個去年人口正增長的省區市人口增量合計達160.25萬人，其中浙江和廣東增量合計達99萬人。從上述人口正增長的省區市來看，有的主要是得益於人口機械增長，其中長三角的江蘇、浙江、上海和華北的北京、天津均屬此類。有的地方主要是由於人口自然增長，比如貴州，去年人口出生率約1%，自然增長率為0.28%。有的地方呈現自然增長和遷移增長「雙驅動」，比如廣東，不僅人口流入較多，而且人口自然增長也多。

有29個省區市發布了出生人口相關數據，其中廣東、河南、山東位居前三，去年分別有103萬人、69.5萬人、61萬人出生。西部人口大省四川去年有52.9萬人出生，貴州和河北去年出生人口分別為41.1萬和41萬人，分列第四至六位。廣東連續四年成為唯一出生人口破百萬的省份，連續六年成為第一生育大省。在出生率方面，廣東去年的人口出生率逾0.8%，同樣位居前列。