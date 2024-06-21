女童盪鞦韆墮地亡　遊樂設備公司賠逾107萬人民幣

上海一名女童早前在屋苑遊樂場盪鞦韆，不慎從盪椅摔落地面，因重度顱腦損傷當天搶救無效死亡，女童家長遂起訴遊樂設備公司、物業公司及居委會。上海市第一中級人民法院周三（19日）公布，一審宣判遊樂設備公司承擔六成賠償責任，共計賠償女童家長逾107萬元人民幣（約115萬港元），家長自行承擔四成責任，二審維持原判。

事發當天9歲的小櫻（化名）父親和祖母在不遠處與鄰居閒聊，獨留小櫻及其同伴小可（化名）在屋苑遊樂場盪鞦韆。兩名孩童為尋求刺激，並排站立在盪椅腳踏板，將盪椅盪得很高。擺盪期間，小櫻突然失手從盪椅跌落地上，頭部被盪椅底部擊中，並卡在地面與盪椅之間。

上海市第一中級人民法院一審認為，盪椅底部與地面距離過底，且盪椅擺動幅度不受限制，安裝上有重大安全缺陷，為導致小櫻死亡主因。小櫻家長疏於監管，應承擔事故次要責任。法院一審作上述判決。遊樂設施公司認為不應承擔主要賠償責任，遂提出上訴。法院二審認為，關於責任比例，遊樂設備公司是盪椅的銷售商和安裝商，因盪椅未達到國家強制標準，並導致小櫻死亡，因此承擔主要責任。