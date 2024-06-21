梅州暴雨9死6失蹤　經濟損失料達47億人民幣

暴雨帶來的洪水浸至部分房屋的屋頂。

廣東省梅州市日前遭受暴雨侵襲，多地災情嚴重。截至周四（20日）下午4時，梅州市蕉嶺縣和梅縣區共有9人因災死亡，6人失聯，預計直接經濟損失合共約47億元（人民幣，下同，約51億港元）。廣東省委書記黃坤明周四趕赴梅州市督導搶險救災工作，強調要把搜救失聯被困人員作為當前第一要務，竭盡所能搶救生命；要加力推進因災損毀基礎設施的搶通搶修，優先保障道路、電力、通訊、用水「四通」。

周日（16日）上午8時至周一（17日）上午7時，受降雨雲團影響，梅州市蕉嶺縣出現大暴雨、局部特大暴雨。全縣平均雨量188.4毫米，最大雨量出現在廣福鎮為341.4毫米，石窟河、松源河發生有實測資料以來的最大洪水，造成蕉城、新鋪、長潭、三圳、文福、廣福、南磜7個鄉鎮嚴重受災。截至周四下午4時，蕉嶺縣近6.5萬人受災，造成5人死亡、2人失聯，預計直接經濟損失約36.5億元（約40億港元）。

梅州梅縣區三防辦表示，入汛以來，該區降雨量較常年同期偏多76%，特別是周日受區域性短時強降雨和上游地區特大暴雨和洩洪影響，石窟河出現超百年一遇洪水，松源河出現超歷史紀錄以來的最大洪水，引發泥石流等自然災害，造成松源、桃堯、白渡、松口、丙村、雁洋、隆文7個鄉鎮嚴重受災。據初步統計，梅縣區逾3.2萬人受災，4人死亡、4人失聯。該區5,871間房屋倒塌損毀，近1,600公頃農作物受災，83.28公里公路損毀，40座橋樑損毀，28.6公里堤防受損，77.5公里通訊線路受損，189.7公里電力線路受損，預計直接經濟損失約10.63億元（約11億港元）。