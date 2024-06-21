台生復旦大學畢業禮上打老師　遭北大放棄取錄

上海復旦大學江灣校區法學院近日舉行畢業典禮，一名男學生在台上當眾向一名老師揮拳毆打。報道指該男生來自台灣，原本已獲北京大學錄取攻讀碩士研究課程，但現在不取錄。

內媒周四報道，北大表示已關注到上述學生打老師的情況，當事學生此前曾通過「申請考核制」方式報考北大醫學部碩士研究生，目前處於思想品德考核期，並未被錄取。北大強調，將嚴格按照招生簡章及各級招生錄取規定，以立德樹人為本，堅持全面衡量、擇優錄取原則進行研究生招生，將不錄取思想品德考核不合格、存在違法不當言行的考生。

早前網傳影片顯示，涉事男生周三（19日）參加畢業禮走到台上時，突然向其中一名老師揮拳，將對方的導師帽和眼鏡打至飛脫，然後跳落台離開。事發後，警方將該男生帶走錄口供。復旦大學法學院一名老師周四（20日）向台媒證實，打人者為一名台灣夏姓學生。報道稱，他4月已進入北京大學醫學部基礎醫學院2024年碩士研究生擬錄取名單，專業是人體生理學。據指因為他是台生，享有免筆試直接複試的特殊待遇。