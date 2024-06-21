台軍演練模擬大陸攻台　解放軍34軍機越中線

台灣總統賴清德上任滿月後，台軍周四（20日）首度實施整體防空作戰計劃演練，模擬解放軍襲台，清晨派遣空中兵力，以無預警方式飛越台北市周邊區域，驗證三軍及防空部隊的反應，強化台軍重要目標防護戰力。台國防部周五（21日）公布，至當日上午6時的前24小時，偵獲解放軍軍機36架次，其中34架次逾越海峽中線進入台灣西南及東部空域，另有軍艦7艘次持續在台海周邊活動。

台空軍花蓮基地1架E2T預警機、6架F16V、2架幻影2000型戰機，當日清晨5時30分受令後出擊，緊急起飛模擬攔截侵入領空的敵機。雖然台防長顧立雄下令取消漢光40號演習「紅軍」角色，但三軍整體陸空操演仍派出假想敵，其中一架飛越台北上空的戰機正是模擬攻擊該市。空軍強調，面對多層次戰場環境變化與考驗，將落實各項實戰化訓練，以預應區域潛在威脅與挑戰，捍衞領空。

另外，台政府電子採購網近日公告決標資訊，中科院獲得近84億元新台幣（約20.3億港元）系統性能測試案，為空軍執行一項長達12年的系統性測，台媒推測是天弓3型導彈檢測工作。顧立雄周四回應時不願多作說明，僅強調所有武器測試都屬於機敏事項，不適合公開。