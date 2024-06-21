洪災致斷水斷電成孤島　梅州泗水鎮逾3萬人受災

廣東省梅州市平遠縣泗水鎮是近日南方洪災受災最嚴重的地區之一，一度處於交通中斷、通訊不暢、斷水斷電的狀態，成為「孤島」。內媒記者周四（20日）沿一條緊急救援通道深入當地，發現鎮上滿目大量瘡痍，房屋倒塌，不少居民流離失所。

山洪肆虐後的泗水鎮滿目瘡痍，主幹道泥濘不堪，樹木、家具等垃圾成堆。很多房屋倒塌、牆面斷裂，大量樹木插進了房屋。陷入泥土的受損小汽車隨處可見，一些街道的積土厚度達到30至40厘米。泗水市場內一片狼藉，各種物品散落滿地。當地居民陳阿姨家裏很多家具被洪水沖走，屋內地板堆積了厚厚的泥土，還沒來得及清理。有市民停在家門口的私家車，被洪水沖到100多米之外。

在平遠體育場，搭載物資和救援人員的直升機不斷飛向泗水鎮等各個重災區，給居民送上大米、肉菜等生活所需。據平遠移動通訊部門消息，截至周四（20日）傍晚6時，泗水鎮所有行政村移動通訊信號已全部恢復，物資運送、道路疏通、電力搶修等救援工作正有序開展，當地生活生產逐步恢復。據平遠官方消息，周日（16日）上午8時至晚上8時，受強降水雲團影響，該縣普降大暴雨、局部特大暴雨，其中泗水鎮降雨達365.7毫米。全縣約3.24萬人受災，71條公路中斷，4,547處道路塌方。