大陸發布意見懲治台獨分子　共22條定罪量刑新規範

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部周五（21日）聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行，共有22條定罪量刑新規範。

該意見根據《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，對依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的總體要求、定罪量刑標準和程序規範等作出具體規定，為依法嚴懲「法理台獨」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」等分裂行徑提供明確指引。意見指出，人民法院、人民檢察院、公安機關、國家安全機關和司法行政機關要充分發揮職能作用，依法嚴懲「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，堅決捍衞國家主權、統一和領土完整。

國台辦發言人陳斌華指出，當前台海形勢複雜嚴峻，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，大肆渲染分裂謬論，妄圖「倚外謀獨」，嚴重違背台灣主流民意、破壞台海和平穩定及危害國家主權、安全發展利益，強調絕不容忍和姑息涉獨人員惡行。最高人民法院審判委員會委員、刑事審判第二庭庭長馬岩解釋法條，指《反分裂國家法》明確規定，維護國家主權和領土完整是包括台灣同胞在內的中國人民共同義務，絕不允許台獨分裂勢力以任何名義或方式把台灣從中國分裂出去，表明國家在台灣問題上的紅線和底線。