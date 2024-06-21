中菲等國參加海警高官會議　商打擊海上非法活動

南海局勢升溫之際，中國海警局代表團周一至四（17日至20日）赴南韓仁川，參加第20屆亞洲地區海岸警備機構高官會工作級會議。澳洲、法國、日本、印度、泰國、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓等17國的海上執法機構派員與會，《亞洲地區政府間反海盜及武裝劫船合作協定》訊息分享中心及聯合國毒品和犯罪問題辦公室以夥伴成員身份出席，英國亦以觀察員身份參加。

中國海警局牽頭主持預防和打擊海上非法活動工作組會議，並參與能力建設工作組、訊息共享工作組會議。各成員機構參加所在工作組分組討論，商討預防和打擊海上非法活動的重要性、各方加強國內外執法合作、開展學習交流互訪、建立更為有效的訊息共享機制等議題，達成廣泛共識。中方稱對推動各方合作互信，維護地區海上安全穩定具重要意義。

內媒另報道，中國海警近日在南海仁愛礁周邊海域開展常態化演訓，對海上維權執法過程中的相關處置措施開展重點演練，並為在仁愛礁海域進行海上漁業生產的中國漁民實施海上護漁。中國駐日使館周五（21日）回應日本外務省就近期南海局勢緊張發表的評論，批評日方搬弄是非、顛倒黑白，對此表示強烈不滿和堅決反對，提出嚴正抗議。中方強調日本不是南海問題當事方，無權介入中菲間涉海問題，日方與美菲合作不得損害中方領土主權和海洋權益。