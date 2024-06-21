黃山暴雨房屋倒塌多人失聯　40景區關停

安徽省黃山市近日多地暴雨，其中屯溪區遭遇當地觀測史上首場特大暴雨。受強降雨影響，城市部分區域積水嚴重，有村民房屋被沖垮，多人失聯。全市巴士線路暫停營運，高速公路實施管控。截至周五（21日）上午6時半，黃山市受災人口逾20萬人，累計緊急疏散1.2萬多人；超過1萬公頃農作物受災，逾千間房屋倒塌或不同程度受損，直接經濟損失逾5.3億元（人民幣，下同，約5.8億港元）。

周三（19日）晚上8時至周四（20日）上午10時，黃山市休寧、屯溪、歙縣普降暴雨到大暴雨，全市平均雨量84毫米。其中屯溪雨量最大，周三晚8時至周四下午1時已達288.3毫米。豐樂水庫周四上午8時開始洩洪，兩個多小時後超汛限水位1.52米。據黃山市公安交警部門消息，市中心城區多處道路塌方或嚴重積水，無法通行；歙縣森村鄉皋徑村村民發文稱很多房屋被沖走，多人失聯。森村鄉政府工作人員回應稱，高壓電線倒下致全鄉沒電、沒網、沒信號，截至周四上午8時半歙縣5條主要公路中斷。

受本輪暴雨影響，黃山市關停至少40個景區，87座水庫水位超汛限，接到61宗地質災害災險情報告。該市有42條道路因路面漫水、塌方等中斷，其中4條4處國省幹線公路阻斷，1座施工便橋封閉，38條農村公路阻斷，市內479所中小學、幼兒園停課並實行網上教學。黃山市防汛抗旱指揮部周四決定將防汛三級應急響應提升至二級，安徽省減災救災委辦公室同日對黃山市啟動安徽省Ⅲ級救災應急響應，省應急管理廳當晚向該市緊急下撥省級自然災害救災資金500萬元（約550萬港元），調撥2,000件摺床、毛巾被、應急包等救災物資。