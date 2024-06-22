內地發黃雨和強對流天氣預警　鄱陽湖水位回升破17米

中央氣象台周六（22日）繼續發布強對流天氣和暴雨黃色預警，多地河流水位上漲，城內出現水浸等情況。針對近期南方部分省份暴雨洪澇災害，全國總工會周五（21日）緊急撥款300萬元人民幣（約324萬港元）工會救災資金，支持福建、廣東、廣西3省區工會進行搶險救災工作，主要用於慰問受災職工和搶險救災人員。

據預測，內蒙古東南部、吉林中東部、遼寧中北部及西部、安徽南部等地將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中遼寧中北部、安徽南部等地的將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級以上。另在貴州中部、湖南北部、湖北東南部、江西北部等地有大雨到暴雨，其中湖南東北部、湖北東南部、江西北部、安徽西南部等地有大暴雨，降雨量將達100至180毫米。

受近期強降雨影響，江西鄱陽湖水位持續回漲。截至周五，共青站水位上升至17.22米，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位上升至17.09米，與去年同期相比上漲5.34米，目前距離警戒水位1.91米。而湖區通江水體面積3,180平方公里，較去年同期增加1,810平方公里。為應對新一輪降雨天氣，贛州、九江等地水庫開閘放水，騰出庫容。在水庫開閘放水期間，各地需加強流域沿線河道水情監測巡查，確保下游和上游在水庫預洩洪過程中安全。