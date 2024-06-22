全國人大常委會下周開會　審議金融穩定法等草案

十四屆全國人大常委會第二十六次委員長會議決定，十四屆全國人大常委會第十次會議於下周二至五（25日至28日）在北京舉行。會上將審議突發事件應對管理法草案、農村集體經濟組織法草案、國境衞生檢疫法修訂草案、會計法修正草案、金融穩定法草案、學前教育法草案、治安管理處罰法修訂草案、文物保護法修訂草案、礦產資源法修訂草案等法律草案。

全國人大常委會法制工作委員會發言人黃海華周五（21日）表示，金融穩定法草案二次審議稿擬完善管理體制，明確中央金融工作領導機構職責，並完善草案關於金融監管和金融風險防範處置相關規定，做好與其他金融法律的銜接。會計法修正草案加大處罰力度，對不依法設置會計帳簿等10類會計違法行為，偽造、變造會計憑證、會計帳簿，編製虛假財務會計報告等財務造假行為等，提高罰款額度。

針對違規養犬、犬隻傷人事件時有發生，危害他人人身安全的情況，治安管理處罰法修訂草案二次審議稿擬增加對違反法律法規出售、飼養烈性犬等危險動物，以及致使動物傷害他人的治安管理處罰。審議稿亦擬完善關於涉未成年人的違反治安管理行為的規定，增加規定讓受不法侵害的公民有權採取制止行為，並修改完善草案中「有損中華民族精神」、「傷害中華民族感情」等不易界定、執法中不易把握的表述。