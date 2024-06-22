偵查人員涉筆錄造假　被告人家屬法院拉橫額抗議

內地網上周二（18日）流傳一段影片顯示，多人在法庭拉橫額，要求某案偵查人員出庭作證，引發關注。知情律師表示，因為內蒙古自治區錫林郭勒盟公安局阿爾善分局的2名偵查人員，在同一時間段內分別出現在全國多地，相關案件的被告及家屬質疑在案相關筆錄涉嫌造假，因此要求法院通知相關偵查人員出庭。法院暫時取消該案庭審。

據上述案件被告辯護律師提供的相關筆錄記載，2023年2月5日下午6時12分至2月11日凌晨0時54分，偵查人員李某某、毛某某在位於錫林郭勒盟公安局阿爾善分局刑警大隊辦公室。但同年2月5日下午4時38分至同晚8時49分，李某某、毛某某卻一起出現在河北省廊坊市；同年2月10日，2人又一起出現在北京市朝陽區進行異地偵查。由於筆錄明顯不合常理，辯護律師質疑在案相關筆錄涉嫌造假。

這名辯護律師表示，辯方此前曾就相關筆錄涉嫌造假一事要求法院通知相關偵查人員出庭，但法院未曾回應。被告家屬稱，被告、辯護律師等在此前庭審中曾數次提出要求相關偵查人員出庭的申請，因為偵查人員始終未出庭，他們認為法庭應當就偵查人員出庭與否給一個答覆後再開庭。相關部門尚未詳細回應事件。