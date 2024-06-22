泥石流沖落路軌　新自強號列車出軌釀9傷

台鐵229次EMU3000型新自強號列車周五（21日）傍晚駛經花蓮崇德至和仁路段，在和仁隧道口遭遇泥石流出軌，造成9人受傷。台鐵公司派員緊急徹夜搶修，預計周六（22日）中午可提前全線搶通。因229次列車延誤超過兩小時，該班次旅客到站後可辦理全額退費。行政院長卓榮泰周六赴花蓮視察今年4月地震後重建情況，為政府努力不夠快和檢討不足，鞠躬道歉。

涉事列車陳姓司機在事故中骨折，另有多名乘客受輕傷。台鐵公司表示，因大清水溪泥土溢流覆蓋路軌衝擊影響，列車第1卡第4軸、第2卡全車和第9卡第3軸出軌，目前列車停於現場，台鐵公司已派人到場搶修。網傳照片顯示，路軌滿布泥濘，乘客落車走在泥石堆中，有婦人疑似受傷，由救護員背出隧道。另有乘客憶述事發經過仍心有餘悸，指事發時列車撞擊力道大，聽到很大聲，看到車廂邊緣有泥石，幸好所在的車廂安全。

土木技師拱祥生表示，自早前花蓮強烈地震後，當地已有可能發生土石流災害的溪流，每當大雨來臨時便會出現泥石流，泥石順着邊坡沖落隧道口，加上台鐵擋土設施較低，才會造成這次事故。台鐵事後緊急調派4033次區間車接駁，將車上525名乘客送回崇德及新城站。這次事發地點與2021年4月的408次太魯閣號列車出軌位置僅差100米，儘管東正線當年事後已裝設落石警報系統，但這次西正線發生泥石流未觸及旁邊的東正線，導致警報系統無法啟動，提前通知列車司機煞車，釀成出軌事故。