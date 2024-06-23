4名中國理工科留學生赴美　遭美方盤查遣返

中美關係緊張之際，有消息人士向《中國日報》表示，近日4名赴美留學及參加學術會議的中國學生遭美方無端盤查及被遣返。當事人均為理工科背景，其中2人研究方向與人工智能相關。

消息人士透露，美國海關和邊境保護局（CBP）執法人員將4人帶至小黑屋連續盤查10多小時，多次進行誘導性、脅迫性提問，對其個人和家庭情況、在美學習和實習、是否為中共黨員、是否與中國政府合作等情況進行反覆盤問，尤其關注黨員身份等政治背景和電腦相關科研背景。美方在缺少事實依據和有效許可的情況下，強行扣留其中1人電子產品，美方還拒絕2名當事人與家人朋友聯繫，其中1人逾30小時與外界失聯。

根據統計，美方近年來無端滋擾盤查遣返了30多名電腦相關專業中國留學生，絕大多數為研究生，其中博士佔比超過一半，多數來自美知名高校，研究方向覆蓋人工智能、訊息科學、網絡安全、電氣、軟件工程、電子訊息工程等領域。這些學生入境時被美方滋擾盤查時間普遍超過10小時，被扣留時間最長的甚至達5天，最終無一例外被取消簽證並遣返。

外交部及中國駐美大使館都曾就中國留學生入境被盤查滋擾，向美方提出交涉。北京批評美方泛化國家安全概念，為中美人文交流製造干擾障礙。