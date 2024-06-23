國談藥納入「雙通道」報銷政策　3年擴至430種

「國談藥」通常指協議期內國家醫保談判藥品，國家醫保部門聯合衞健委將零售藥店納入談判藥品的供應保障體系，讓暫時進不了醫院的國談藥先進藥店，與醫療機構實行相同報銷政策，簡稱「雙通道」模式。內媒上周六（22日）引述國家醫保局報道，「雙通道」國談藥品3年來已從221種擴充至430種。

以江蘇省為例，當地已將337個國談藥納入雙通道管理，並着力打通839間定點零售藥局，實行雙通道管理。國談藥銷售金額從2020年的不到40億元（人民幣，下同，約43億港元）增加到2023年的120億元（約130億港元）。四川省則將國談藥中價格昂貴、用藥人群特定、用藥指定徵明以及治療費用高的藥品納入單行支付管理，實行單獨的報銷政策和管理服務，醫保單行支付的國談藥已達190個，佔國談藥品數的45%。

四川醫保局醫藥服務管理處處長王怡波表示，當地醫保單行支付的國談藥使用金額超過60億元（約65億港元），而醫保基金報銷也超過45億元（約49億港元），直接報銷比例達到70%，患者個人承擔不到30%，已大大減輕患者負擔。