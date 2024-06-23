自製假酒獲評為真品　茅台指鑑定員操作失誤

內媒記者近日使用在電商平台購買的一套茅台包裝，配以其他酒水拼湊出一瓶兔年茅台假酒，假酒卻獲茅台打假辦工作人員鑑定為真貨。貴州茅台集團上周六（22日）回應承認，公司兩名鑑定員鑑定操作不細緻、不嚴謹。

茅台打假辦是貴州茅台在各省茅台直營店開展的便民鑒定服務工作，茅台酒銷售公司表示上月11日和18日，登記為宋先生、施女士的兩位客戶分別到安徽合肥、湖北武漢兩家茅台自營店要求產品鑑定，由公司鑑定員蔡某、陳某分別對客戶提供的53度500毫升貴州茅台酒（癸卯兔年）產品進行鑑定，鑑定人員口頭表示「鑑定為真」，過程中未按要求詳細記錄產品資訊。上周五（21日），公司派出專項服務小組到客戶所在的河南鄭州，在取得客戶同意後，上周六由一名資深外觀鑑定專家和一名白酒國家評委組成現場鑑定小組，再對涉事產品進行外觀和酒體鑑定，結果顯示產品外包裝使用回收和假冒材料製作，酒體與53度500毫升貴州茅台酒（癸卯兔年）風格不符，屬假冒產品。

經公司內部調查，上述鑑定員存在鑑定操作不細緻、不嚴謹的問題，反映公司在產品鑑定流程管理上存在薄弱環節。公司將繼續持續提升產品鑑定專業能力和數碼化水平，加強產品鑑定管理體系建設，並不斷優化產品防偽溯源體系。