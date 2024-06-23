漢光演習今年最接近實戰　夜間訓練為核心

台灣「漢光40號實兵演練」將於7月22日至26日舉行，台媒周日（23日）指今年演習有大幅度變革，台軍高層直言這是漢光演習「最接近實戰」的一次，取消許多展示科目，要以更務實方式使官兵貼近實戰狀況訓練，加強戰力。另外，夜間訓練是今年的核心，強調部隊的聯動性，每個部隊都要從開始演練到最後一刻。

今年的漢光演習有許多變革，包括首度取消攻擊軍實兵，引起關注，立法院已傳召國防部長顧立雄及參謀總長梅家樹於周三（26日）就漢光演習接受質詢。台軍高層透露，今次演習合共3個階段，第一階段注重指揮官的兵推，讓台軍的防衞作戰計劃持續滾動修調，參謀本部到各級指揮官亦需了解威脅及知道如何調整防衞作戰。第二階段，日前進行的8天7夜「電腦輔助指揮所演習」是要讓台軍能扎實從平時狀態快速轉為戰時狀態，且是沒有劇本的實行操演，這是漢光演習最接近實戰的一次，要讓官兵在各項積極範圍內調整。今次演習以聯戰計劃為主軸，取消大多數移地借景、縮短距離演練的展示性科目，以貼近戰場實況從事訓練，以達成有效成長戰力的訓練目標。第三階段，今年演習以歷年基礎為本，要讓官兵熟稔作戰環境，以及在環境內應該執行的各項任務，以延續上述兩個階段的成果。

此外，今年將首度驗證去年完成修頒的新版接戰規則，而「去中心化」指揮管制將是重點之一。去中心化指揮管制是模擬指揮鏈在戰時中斷，導致各戰區、甚至各作戰單位無法向上通聯，而必須遂行獨立作戰。要落實獨立作戰就必須確立接戰規則、授權與責任區，今年演習會依據不同單位頒布不同的接戰規則，逐一驗證。

對於接戰規則與授權的重要性，假設處於機動移防的防空部隊，雷達偵獲敵人導彈來襲卻因通訊中斷無法向上級單位取得授權，該名高層證實此時連長有權下達指令，直接發射導彈攔截來襲目標。