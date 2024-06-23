寫鹹故用同學真名　初中生捱告父母拒履行法院罰則

內地傳媒周日（23日）報道，陝西省西安市一名初中生用同班同學的真實姓名，作為淫穢小說的角色，對事主造成極大心理傷害，涉事初中生被告上法庭。涉事初中生的父母起初拒不履行生效法律文書確定的義務，後在執行法官多次勸說下，才肯寫道歉信及賠償。

化名小美的涉事初中生與化名小花的事主是同班同學，2022年9月小美在自己的社交帳號發布以小花真實姓名為文中角色的淫穢小說，小說在全班同學間廣泛傳播，給小花的心理造成極大傷害，嚴重影響小花的正常生活和學習，小花之後被診斷為情緒障礙。為維護自身合法權益，小花的母親把小美告上法庭，法院裁定小美的監護人需向小花書面賠禮道歉，並賠償小花醫療費及精神撫慰金共計1.3萬餘元人民幣（約1.4萬港元）。

判決生效後，小美的父母沒有主動履行上述要求，小花的母親向法院申請強制執行令。執行法官要求小美父母依法履行義務，二人承認疏於管教孩子，但覺得小美也是網絡小說的受害者，拒不配合法院的工作。最終，執行法官明確告知拒絕履行將作出罰款處理，小美父母才同意履行法院要求。