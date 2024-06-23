梅州持續救災　司機遭山泥掩埋27小時獲救

廣東省梅州市日前暴雨成災，恢復工作目前有序開展。截至上周六（22日）下午，梅州市所有進鎮、行政村的道路均已打通。內媒指，一名貨車司機早前途經梅州平遠縣時遭山泥掩埋，27個小時後由20多名村民和村鎮幹部合力救出。

廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室表示，梅州市普通國省道中斷41處，已搶通34處，剩餘7處正在搶通；農村公路中斷142處，已搶通123處，剩餘19處正在搶通。梅州受洪水影響的33個鄉鎮中已有21個全部恢復供電，17.4萬戶供電受影響，9,000戶供電未恢復，集中在平遠、蕉嶺地區。梅州通信已恢復到災前水平，供水受影響的145條村則有138條村已恢復供水。

貨車司機曾忠華上周日（16日）下午駕貨在縣道上突遇山泥傾瀉，貨車翻側，泥水湧入他的鼻裏，駕駛座椅子壓在他的胸膛。曾忠華努力呼救，引起附近村民的注意。在無專業救助工具幫助下，村民和村幹只用柴刀、鋤頭及雙手救出曾忠華。相關部門接報後派直升機救援，及時把曾忠華送到梅州市人民醫院的創傷骨外科治療，他的情況逐漸好轉。