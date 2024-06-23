女職工遇騙報案　連帶任職醫院被衞健局處罰

內地網民近日指，疑為浙江溫州文成縣衞生健康局下發的文件顯示，該縣某醫院職工遭遇電信詐騙損失約5萬元（人民幣，下同，約5.4萬港元），縣衞健局全縣通報批評，對涉事職工和所在醫院均予處罰。文成縣人民醫院一位醫護人員上周六（22日）表示，該院確有職工遇騙，醫院被扣罰的10萬元（約10.7萬港元）績效獎要求職工平攤。

網上流傳的文件顯示落款為「文成縣衞生健康局」，5月28日縣某醫院員工報案稱有國外朋友透過微信聯絡她借錢買機票，因對方是認識很久的朋友，該職工便放下戒心向對方轉帳，後來發現朋友的帳號被盜，她因此被騙數萬元。文件提到，經局黨委員會研究，對涉事醫院及個人作出在全縣衞健系統通報批評的處理決定，涉事醫院扣除績效獎，取消2024年度評優評先資格。該職工個人由涉事醫院扣除績效獎1,000元（約1,075港元），取消2024年度評優評先資格，兩年內暫緩職級晉升。

網友稱，職工遭詐騙後報案，作為受害者未得到主管部門的慰問幫助，卻被通報處罰，她任職的醫院連帶被處罰，不合規且於法無據。文成縣人民醫院的醫護人員承認，醫院被罰扣除績效獎，要求每名職工出200元（約215港元）平攤這筆錢，但相關處罰暫未執行。警方證實，接獲關於文成縣人民醫院員工被騙錢的報案，已交由刑偵部門處理。