高考成績續出爐　高分女學生表現從容

內地高考成績周日（23日）起陸續出爐，多名獲得高分考生得悉結果時表現淡定。一名來自雲南省紅河哈尼族彝族自治州女學生當天一度無法進入查分系統，於是看書打發時間，最終得悉自己是「高考屏蔽生」（或稱「高分屏蔽生」）。

高考屏蔽生是指高考成績特別優異考生，為了防止社會過度宣傳成績，分數不會出現在查詢介面之上。該名紅河州女學生周日查詢成績時，頁面並未顯示分數，下方僅有一排小字寫上「你的位次已經進入全省前50名，具體情況請於27日查詢」。當看到成績被屏蔽後，她略顯高興地說，想報考北京大學人工智能專業。

同樣考獲高分，還有獲取701分、來自內蒙古自治區烏蘭察布市女學生胡睿涵。她稱看到分數後第一秒腦海一片空白，心想「咋能這麼高（分）」，之後感到激動。被問及備考經驗時，她指物理科主要靠做練習題，其他科目則按照老師教導學習。

另有一名就讀紅河州第一中學的男學生發現自己得到658分，排全省第99名。他稱高考前首次模擬考試排全省3,000多名，第二次模擬考試已進步至600名，高考前一直相信自己能夠考到650分。