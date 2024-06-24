市監總局強化監管執法　防止餐飲浪費

國家市場監督管理總局上周六（22日）公布，當局2024年上半年聚焦誘導點餐、滿減湊單及過量供給等外賣餐飲浪費問題，組織各地市場監管部門強化監管執法，截至目前為止共監督檢查平台企業、85.5萬間外賣商家，辦理責令整改並予以警告案件達到2,591宗，整改6.9萬個問題。

今年上半年，國家市場監督管理總局持續健全標準規範，督促網絡餐飲平台、外賣商家持續規範適量點餐提示、合理設置起送價格、優化餐食分量等餐飲外賣營銷行為。至今，當局公布145宗典型案例，制修訂相關標準21項，宣貫標準94.8萬人次，培訓外賣商家及餐飲服務從業人員108.1萬人次，同時指導推動美團、餓了麼等大型餐飲外賣平台提供「一人餐」、「小份餐」專題入口，推出外賣「碳」積分，自今年以來「小份餐」訂單已超過60億單。

下一步，市場監管系統將繼續以規範餐飲外賣營銷為切入口，嚴格監管執法，加快標準實施，強化宣傳引導，壓實平台企業及外賣商家防止餐飲浪費主體責任，共同營造「厲行節約、反對浪費」良好社會氛圍。