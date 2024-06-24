長江中下游持續強降雨　兩省合共11死

長江中下游近期持續強降雨，湖南省懷化市新晃侗族自治縣魚市鎮鬥溪村龍塘組周日（23日）凌晨突發山泥傾瀉，造成8人死亡。有村民稱，雨下了很多天，在村裏生活了60多年，從未遇過這樣的災害。湖南懷化沅陵五強溪鎮上周五（21日）至上周六（22日）也出現特大暴雨，引發轄區內河流萬洋溪發生山洪，目前已導致1人死亡、1人失聯。江西省九江市修水縣溪口鎮義坑村25組石下梘窩里周日凌晨5時許發生山泥傾瀉，導致一幢兩層鋼混結構房屋倒塌，2人遇難。

懷化新晃縣魚市鎮鬥溪村龍塘組上周六發生的山泥傾瀉造成4幢房屋倒塌，村民指它們建在山坡下，均為磚房。遇難村民的鄰居稱，8人分別是4名大人、4名小孩，山泥傾瀉發生時沒有聽到聲音。當地技術單位勘測，滑坡體長122米、闊88米，滑體厚度5米，滑坡體總方量約5萬立方米。上周五至上周六湖南懷化沅陵五強溪鎮出現的特大暴雨，全鎮24小時累計降雨399.1毫米，其中6小時、12小時、24小時雨量均打破歷史極值。

中央氣象台指，周一（24日）至下周日（30日），江南、江漢、江淮、貴州、廣西等地有持續性強降雨，日雨量一般為大到暴雨。其中，湖北、湖南、安徽、江西、浙江等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨，上述部分地區伴有短時強降雨、局地雷暴大風等強對流天氣。中央氣象台周一上午6時繼續發布暴雨橙色預警和強對流天氣藍色預警。