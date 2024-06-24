簽署立法院職權改革法案　賴清德將聲請釋憲

台灣立法院職權改革案戰線延長，行政院上周五（21日）提覆議案後，立法院表決維持原決議，行政院、民進黨團將聲請釋憲。台灣總統賴清德周一（24日）發表任內首次總統府敝廳談話，他宣布已依據憲法規定完成簽署法案，同時會聲請釋憲的決定，透過憲法法庭裁判確認修法的合憲性和正當性。

賴清德強調，今次修法除了審議程序引起社會高度疑慮，相關規定更對憲法的權力分立和制衡原則造成危害風險，確保自由民主的憲政制度、保護人民的權利是總統的責任和使命，自由民主的憲政制度核心精神是權力分立、監督制衡及保障人權。他指出，分立的權力應本於憲法，獨立運作，互相尊重；監督制衡，應該合乎憲法責任政治的制度設計。他表明不是反對立法院改革，但不應該任意擴權，改革方式應該合法、合憲，基於守護憲政秩序、保護人民權利，他將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

立法院日前就行政院提出的覆議案進行記名投票，最終在藍白營合作下，以62票對51票，否決覆議案。投票結果出爐後，行政院和民進黨均表示會提出釋憲聲請。行政院發言人陳世凱說，行政院從未迴避監督，但只有堅定的捍衞行政、立法、司法、監察等權力分立，政府體制才能如常的運作。民進黨秘書長林右昌周日（23日）指出，立法院職權修法背後其實是在奪權，在野黨利用在立法院多數，侵犯民進黨的執政的權力。國民黨主席朱立倫則認為，許多民主國家國會都有聽證權及藐視國會罪設計，也要求總統赴國會國情報告規定，完全沒違憲疑慮。民進黨害怕立法院改革，會讓過去執政時期弊案公諸於世，所以只能對國民黨抹紅抹黑。