國安部促勿偷拍軍民合用機場　曾有乘客違規行拘7天

近日有疑似外國乘客在浙江省義烏市偷拍軍民合用機場，引起外界關注，內地國家安全部周一（24日）發公告提醒，軍民合用機場是平時兼具民用運輸及空軍日常訓練，戰時可供軍事使用的機場。由於軍民合用機場往往部署重要軍事裝備，並承擔日常演訓任務，民航乘客應遵守相關規定，不得擅自拍攝敏感軍事區域、軍事設備。當局亦表示，曾有一名飛機乘客因違規拍攝軍民合用機場，被罰行政拘留7天。

國安部指，根據統計目前內地營運機場中接近三分之一是軍民合用機場，大多位於沿海、邊境等地區，戰略地位突出，軍事價值重要。為保障國家軍事安全，防止旅客「無意」中取得、洩露國家軍事機密，當民航飛機在軍民合用機場起降、滑行時，旅客應根據空中服務員的要求關閉遮光板，不得擅自拍照、攝影甚至把有關內容上傳互聯網，這也是世界各國針對軍用設施保密的一般做法。國安部強調，維護國家安全是每個公民的責任與義務，未經允許私自拍攝軍事設施、設備是嚴重危害國家安全的行為，每位乘客都有責任、有義務配合做好軍民合用機場的安全保密工作。因一時疏忽或故意違反相關保密規定，擅自對軍民合用機場進行拍攝，會為國家軍事安全帶來隱憂。

公告亦提到一宗案例，東南沿海地區某軍民合用機場早前有一名乘客劉某在飛機滑行起飛過程中，無視機艙內廣播和空中服務員的提醒要求，擅自把開啟錄影功能的手機放置在機窗遮光板與窗口的夾層之間，並反覆開啟遮光板，攝錄機場周邊設施、建築和軍機，打算上傳社交網炫耀。機場留意到涉事航班有乘客未依規定關閉遮光板後，立即要求飛機重新滑回停機位，直到相關部門和國家安全機關依法核查確認消除洩密隱患後，航班才得以重新起飛。劉某的行為導致涉事航班延誤，更因涉嫌擾亂公共交通秩序，被依法處以行政拘留。

偷拍義烏軍民合用機場一事發生在上周三（12日），涉事航班為義烏飛往北京的中國國際航空CA1880航班，當時飛機準備起飛，已提醒乘客放下遮光板，一名操外語人士卻把手機卡在遮光板與窗戶之間的縫隙內錄影。