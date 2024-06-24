上游水庫洩洪致房屋倒塌　下游村民無撤離罹難

福建省龍岩市上杭縣本月中因暴雨引發洪災，造成多人死亡。內媒周日（23日）報道，有村民稱上游水庫開閘放水，洪水水位快速上漲導致房屋倒塌，親人被埋身亡。當地防汛指揮部表示是按程序計劃開閘洩洪，鎮政府人員則稱已提前通知村民疏散。

家住上杭縣藍溪鎮的韓女士（化名）稱，上周日（16日）下了一天的雨，晚上9時半左右，水位很快就上漲到2米多，結果家裏房屋倒塌，家姑不幸被埋。從她提供的圖片可見，家裏牆上留有水浸過的痕迹，顯示洪水來襲時水位不低。她指家姑遺體被挖出來時還保持着求生的姿勢，頭部被砸中。家姑現在還未下葬，房子目前不能住，她與丈夫只能暫住別的地方。

龍岩市防汛抗旱指揮部上周日曾發放通知指，灌洋水庫水位647.2米，預計當晚9時20分升至647.5米，超汛限水1.5米，為確保大壩安全，晚上9時30分灌洋水庫需開閘放水，下游特別是大壩至大洋壩村群眾需要疏散。指揮部人員稱，灌洋水庫洩洪是按規範程序做，不是隨意洩洪。藍溪鎮政府人員表示，上周日下午2時許已開始透過打電話、發短訊和廣播等方式通知村民疏散。對有村民反映未接到通知，鎮政府收到很多群眾的訴求，正在處理。