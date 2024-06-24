大陸發布意見嚴懲台獨　賴清德促正視台灣存在

中國大陸日前發布懲治台獨的「意見」，列明「分裂國家」最重可判死刑等。台灣總統賴清德周一（24日）回應指，民主不是犯罪，專制才是罪惡，呼籲大陸正視台灣的存在。

賴清德指出，大陸沒有任何權力可以制裁台灣人民，更沒有跨域追訴台灣人的權力。他說根據大陸的意見，不贊成統一就是台獨，那麼台灣只有一個政黨不是台獨，就是統一促進黨。他希望台灣朝野共同應對此事，團結合作，同時呼籲大陸與台灣民選合法政府交流對話，否則兩岸關係只會愈來愈疏遠。

另外，台灣國防部公布周日（23日）上午6時至周一上午6時止，合共偵獲23架次解放軍軍機，其中19架次逾海峽中線，配合從大陸軍艦起飛的直升機，從北、中、南、東四面圍台，另有7架次解放軍軍艦持續在台海周邊活動。台軍指，9架次解放軍主戰機、無人機於海峽中線以西及台灣西南空域活動，其中5架次越過中線，一度飛往澎湖南方，距離鵝鑾鼻僅72海里。在台灣的南、北及東北部，則各有1架在軍艦起飛的解放軍直升機從北部進入台灣東北及東部，最近距離基隆僅45海里，在南部則飛至鵝鑾鼻外海約55海里。台軍運用任務機、任務艦，以及岸置導彈系統掌握及應處。