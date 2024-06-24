台男釣魚迷航滯留大陸　家屬赴陸探望

台灣金門縣現役軍人胡姓男子今年3月17日出海釣魚因霧迷航，被中國大陸海警船救起後滯留大陸至今，胡男家屬上周六（22日）由國民黨立委陳玉珍陪同前往大陸探望，家屬及陳玉珍周日（23日）下午返台，胡男的母親表示兒子過得不錯，胖了8公斤，她希望台灣政府盡快處理好事件。

胡男已申請於5月8日退伍，已不具軍人身份，但陸方以需繼續調查為由扣留他。胡男的父母、妻子、女兒上周六經小三通前往大陸探望，胡母透露與兒子會面近2小時，他吃好睡好，過得還不錯，大陸沒有說何時放人。她希望台灣總統賴清德重視事件，以同理心、將心比心，趕緊處理好大陸快艇闖金門水域翻覆事故，讓兒子盡快回來。

今年2月14日，一艘大陸快艇越界進入金門水域，在被攔截時翻覆造成2名大陸漁民死亡，影響兩岸關係。陳玉珍指此事影響很大，很多事情因此停滯，盼陸委會趕快重啟協商解決。陸委會表示，台方已多次表明願在司法調查結果公布前針對慰問家屬等人道部分先行脫鈎處理，胡男因海上迷航由大陸海警救起，本應循兩岸海難救助長年、常態做法安全、盡速送返，台方對大陸的不人道做法表達嚴正抗議，呼籲陸方有關部門盡速、無條件送返胡男回金門。