美兩副助卿低調訪台　表明聯合國2758號決議無關一中

台灣傳媒周日（23日）引述消息報道，有兩位美國副助理國務卿近日低調到訪台灣，出席國際組織議題工作階層會議，雙方討論中國大陸長期運用聯合國第2758號決議排擠台灣參與國際組織一事，就拓展台灣參與國際組織的空間交換意見。有外交官透露，美方表明第2758號決議與「一個中國」無關。

聯合國第2758號決議於1971年10月25日在第26屆聯合國大會會議上表決並通過，是關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議，中華人民共和國依此取代中華民國在聯合國的中國代表權席位。台媒指，兩位美國副助卿與台灣外交部長林佳龍會面，表達美方願針對第2758號決議重申台美立場、站穩共同陣線。副助卿上周四（20日）還與駐台灣的多國外交官會談，台灣12個邦交國大使館均有派員，澳洲、日本、新西蘭、加拿大、捷克、波蘭、英國、盧森堡、比利時、芬蘭、法國及歐盟等亦有外交官出席。會議討論如何深化與台灣合作，美方向駐台外交官說明第2758號決議並未涉及台灣，更未曾為一中政策背書。

一名駐台外交官形容，美方清楚傳遞訊息，對第2758號決議應有正確認識，只要決議沒提到的「都可以做」，不該限制與台灣發展更豐富的關係。另一名外交官透露，美國將有許多行動，例如美國在某國設有大使館，台灣也有大使館或代表處，就能更積極投入，美國扮演開路或溝通角色，讓台灣與其他國家提升交往，包括從雙邊發展到多邊關係的可能。

台灣外交部沒有評論事件，但指今年上半年的台美國際組織議題工作階層會議於上周五（21日）在台北舉行，雙方就協助台灣有意義參與聯合國體系及其他國際組織，進行實質且具建設性的討論。美方肯定台灣優異的專業能力，重申支持台灣有意義參與包括世界衞生組織及國際民航組織在內的聯合國體系，雙方同意透過創意方式擴大及強化國際支持力量，爭取進展及突破。