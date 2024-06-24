日本馬來貘抵台亡　解剖判定為熱緊迫致死

日本馬來貘「Hideo英雄」日前在乘飛機前往台灣期間死亡，台北市立動物園周一（24日）公布初步解剖結果，推斷死因是熱緊迫（heat stress）引發的全身循環衰竭、凝血功能障礙與肺水腫。

「Hideo英雄」今年2歲，按日本動物園水族館協會的馬來貘管理計劃，定於上周五（21日）抵台進行血緣交流。牠上周五晚從日本抵台時已無生命迹象，動物園獸醫室主任賴燕雪指放置牠的箱籠內外都有明顯血漬，與牠外觀頭部大面積皮膚摩擦傷、四肢蹄部嚴重外傷脗合，解剖過程肉眼可見的病變包含全身肌肉蒼白、多發出血、嚴重肺水腫等，全身血液都沒有凝結。綜合解剖觀察及「Hideo英雄」到園時核心溫度高達41度（攝氏，下同），初步推斷死因熱緊迫引發的全身循環衰竭、凝血功能障礙與肺水腫，排除重大傳染疾病可能。

動物園發言人曹先紹表示，哺乳動物的核心溫度通常介於36至37度之間，而熱緊迫是因為動物本身緊張導致核心溫度升高，與外界溫度不見得有關，「Hideo英雄」在東京上機時的氣溫約在21至22度，機上空調在運送過程則是26度左右。目前仍需檢視運送過往才能了解甚麼導致「Hideo英雄」熱緊迫，但可以確認的是牠曾掙扎一段時間。

熱緊迫是指動物遭受某些刺激而導致體內恆定狀態改變，來源分為生理緊迫源（如缺氧、疾病等）、心理緊迫源（緊張、焦慮、驚嚇等）及環境緊迫源（溫度）。