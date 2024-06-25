傳知名女coser遭男友殺害　警稱疑兇跨省棄屍

浙江省湖州市公安局吳興區分局周一（24日）晚通報，上周一（17日）下午5時許，湖州警方接報稱吳興區南郊一處山坡上發現一具女屍，經查為男子殺害女友後跨省棄屍，目前李姓疑兇已被依法刑事拘留，案件正在進一步調查。內地社交平台有網民指，死者為知名角色扮演者（coser）桐島愛，兇手疑為其男友。

內媒周一發現，IP屬地顯示為上海的「桐島愛」抖音帳號顯示為私密狀態。吳興區道場鄉政府工作人員稱，當地確實發現一具女屍，疑兇在發現屍體的次日被抓，二人均非本地人，「是殺害之後，從外地運到我們（道場鄉）這裏來丟棄的」，據指死者是居住在上海的網紅。湖州市公安局刑偵隊工作人員表示，確實有發生此宗刑事案件，具體由吳興警方負責。吳興區公安局工作人員表示暫無可奉告，一切以官方通報為準。

湖州市公安局吳興區分局在通報中表示，警方於上周三（19日）抓獲35歲李姓疑兇。據交代，他因感情糾紛在省外一出租屋內將25歲女友高某某殺害，後將屍體轉移至湖州市吳興區南郊山坡上拋棄。報道指，桐島愛是近年在動漫cosplay領域聲名鵲起的網紅，其男友自稱「三哥」，據知體重近150公斤，其大多時候都在桐島愛的團隊工作。知情人士透露，三哥性格陰森沉悶又自卑，與桐島愛交往時經常展露極強佔有慾，甚至會以自殘方式威脅女方。據指，桐島愛的屍體上月底在高溫下被藏在行李箱內丟棄山上，被挖野菜的老婆婆發現。