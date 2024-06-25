美副卿：美菲商共同防禦觸發情況　華憂俄朝合作

美國副國務卿坎貝爾周一（24日）出席美國智庫論壇談及中菲南海摩擦、俄朝合作、中美人文交流等議題，他透露美國與菲律賓密切磋商有關觸發《美菲共同防禦條約》的情況，又指中國其實擔心俄朝合作，擔憂引起東北亞危機。

坎貝爾表示，中國和菲律賓上周一（17日）在南海仁愛礁發生撞船事件後，美國與菲律賓已密切磋商在何種情況下《美菲共同防禦條約》會發揮作用等問題。菲律賓非常謹慎，菲方尋求對話，不尋求與中國發生危機，而美國正發出非常明確的威懾信息。他認為各方都認為是對方在試探自己的底線，現階段最重要的是美國堅定立場，公開和私下都要明確地支持菲律賓，並貫徹下去。美國聯合盟友的戰略正在發揮作用，更多印太盟友和夥伴參與維護區域和平穩定。

坎貝爾指出，拜登政府意識到歐洲、中東和印太正日益交織，而中國、俄羅斯、北韓和伊朗亦正加強協調和安全合作。他形容中朝是俄羅斯入侵烏克蘭以來，為俄重建國防工業基礎作最大貢獻的兩個國家。作為回報，俄羅斯支持中朝伊的軍事計劃，而俄羅斯總統普京上周更在時隔20年後再訪北韓。坎貝爾說，北韓是中俄之間存在的許多利益分歧之一，中國對俄朝的事情有些擔心，中方可能擔心朝方會受到某種鼓勵，採取挑釁措施，導致東北亞危機。儘管俄羅斯和中國在烏克蘭問題上密切合作，坎貝爾不認為這是一種深厚的戰略夥伴關係。

對於中美人文交流，坎貝爾指美國應該歡迎更多來自中國的留學生，不過希望中國學生到美國學習人文和社會科學，而不是粒子物理學等科學學科。他又稱美國大學出於安全考慮，正限制中國留學生接觸敏感技術。