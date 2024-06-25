原定月中在華和談　哈馬斯與法塔赫押後會期

巴勒斯坦解放組織最大派別法塔赫和武裝組織哈馬斯的代表今年4月底曾應中方邀請到北京進行內部和解會談，雙方原定本月中旬再到北京對話。巴勒斯坦官員周一（24日）指會談已押後，未定新日期。

哈馬斯政治局成員納伊姆（Basem Naim）指，是法塔赫要求無限期押後會談。法塔赫發言人道拉（Abdel Fattah Dawla）則說，法塔赫沒有拒絕會談邀請，但鑑於以色列侵略升級和事件的複雜性，他與中國大使就擬議的日期進行過討論，並提出了替代日期，是哈馬斯拒絕參加。哈馬斯一名官員否認道拉的說法，稱沒有拒絕再次舉行會談。

英媒早前報道，哈馬斯已尋求與法塔赫就約旦河西岸和加薩新的技術官僚政府達成協議，作為更廣泛政治協議一部分，哈馬斯的目標是在加薩戰爭結束後保持影響力。

另一邊廂，以色列傳媒周一指目前長駐卡塔爾的哈馬斯領導層，考慮轉移陣地到伊拉克首都巴格達，伊拉克政府上月已批准計劃，將負責保護哈馬斯領導層及其成員的安全。哈馬斯否認報道內容，重申無計劃轉移到伊拉克。