傳台駐美代表花公帑購奢侈品　縱容妻子使喚官員

台媒周二（25日）引述消息報道，台灣駐美國代表俞大㵢亂花公帑，購買梳化、地氈供自己享受，官邸消耗品都報公數，還放任太太把外交官當下人使喚。台外交部回應，此次採購依相關採購程序與規定辦理。行政院長卓榮泰表示，會請外交部了解事實，如有任何違法狀況，會即時處理並向公眾說明。

報道引述外交體系人士爆料稱，接替副總統蕭美琴出任駐美代表的俞大㵢，上任半年以公務之名亂買奢侈品，光是官邸便花了800萬元（新台幣，下同，約195萬港元），包括近100萬元（約24.4萬港元）的手工梳化，20多萬元（約4.9萬港元）的床，還有21萬元（約5.1萬港元）的地氈。蕭美琴今年3月以私人行程赴美收拾行李時，依規定不得用公帑，但俞卻以副總統的名義報銷，大肆採購名牌毛巾、進口礦泉水等。他另被指以禮賓為由申請購買370萬元（約90萬港元）的豪華汽車，但因代表處車輛兩年多前才剛換，未到使用8年的期限，最終遭外交部會擋下。報道指，俞大㵢夫婦要求把公務車留作私人使用，又利用上班時間要求司機載全家出遊、購物。俞妻則被指以非公職人員身份，在非公務狀態下要求代表處官員開車陪她購物。

在外交專業領域，身為資深外交官的俞大㵢也被指屢次犯錯。例如，在僑社活動播放美國國歌時，他全程將右手放左胸前行使效忠禮，歷任代表都未做過。另在上任初期，他接受美媒專訪時，以「蔡博士」稱呼當時仍在任的台灣總統蔡英文；談到美國一中政策時，他又漏講《台灣關係法》，被指犯了外交大忌。