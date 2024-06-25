傳大陸官媒參與台政論節目製播　通傳會調查

台灣某電視台製播的政論節目，被指主題、談話內容均有大陸官媒駐台記者高度參與，甚至直接在錄影棚緊盯，確認節目達到大陸國台辦要求，發揮「以台制台」效果。涉事電視台反駁報道「毫無根據，純屬杜撰」。台灣通訊傳播委員會則表示，仍在調查節目內容以及到底是哪個電視台製播。

台媒周二（25日）引述資深媒體人稱，國台辦今年初陸續接觸台灣多家電視台，希望以在大陸商業利益作為交換，由台電視台製作政論節目。據指，僅有一家電視台答應合作，今年起製播新節目。該媒體人透露，新節目於開會討論時，置入國台辦指定角度或特定主題，節目從主題選定到劇本製作過程都有一名操大陸口音的人出席討論，甚至在節目錄製第一集時，此人也在錄影棚，留意來賓是否按照劇本走，標題和電腦合成影像是否照原來計劃。經幾名資深員工向公司高層打聽，才發現此人原來是大陸官媒駐台記者。該媒體人又提及，在台灣前總統馬英九訪陸期間，該節目在國台辦授意下，特別製作一系列主題，稱馬執政時兩岸關係好。

報道稱，該名大陸官媒記者近日得知參與節目製作一事被傳開，已離開台灣，由另一名記者赴台駐點。台灣通訊傳播委員會表示，假如報道內容屬實，電視台違反法律強制或禁止規定、妨害公共秩序或善良風俗、製播新聞違反事實查證原則致損害公共利益，可罰款20萬至200萬元新台幣（約4.9萬至49萬港元），並責令停播節目或廣告。