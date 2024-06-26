伯恩斯受訪　質疑華背後煽動反美情緒

美國駐中國大使伯恩斯日前在北京接受《華爾街日報》訪問時批評，北京對美出現言行不一情況，包括限制美方在華外交活動等，甚至在背後煽動反美情緒，即使兩國經過無數次討論亦沒有改變。中國外交部發言人毛寧周三（26日）反駁，美國在中國人民心目中形象如何，根本上取決於美方自己。

有關專訪周二（25日）出爐。伯恩斯批評中方口說支持中美恢復民間交流，實際展開相反行動，包括加強壓制美國在華外交活動。他指美方去年11月以來在華舉辦61次公開活動，包括心理健康專家講座及文藝演出等，不過中國國家安全部或其他部門要麼向有意參加中國公民施壓，要麼直接恐嚇。

對於北京指其公民在美經常遭受種族主義及歧視，持有美國簽證的中國學生抵美時遭到嚴厲盤問等問題，伯恩斯強調九成九學生簽證持有者能夠順利通過移民部門審核，同時承認美方官員可能偶爾出錯。他反指北京讓中國學生更難赴美攻讀大學，例如過去兩年約有一半被選中參加美國資助交流項目參與人員需要退出，總數達到數十人，理由是受到中國政府、學校及僱主壓力。

縱使部分中國公民仍然渴望取得美國簽證，伯恩斯同時警告反美情緒也在升溫，4名來自美國艾奧瓦州康奈爾學院教師月初在吉林省吉林市北山公園遇襲正是其中一例。他指網上反美情緒強烈，可惜當美國大使館通過其中國社交媒體帳號與普通民眾溝通交流時，卻遇到愈來愈多審查，根本難以作出反駁。

在北京，毛寧周三主持例行記者會時被問及北京有否阻止中美之間人文交往，以及中方官員曾否通過恐嚇阻止相關活動。她提到伯恩斯言論不符合事實，偏離兩國元首達成重要共識及中美正確相處之道，無助雙邊關係健康穩定發展。

毛寧重申，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則發展中美關係，致力促進彼此人文交流，例如2024年「鼓嶺緣」中美青年交流周目前正在福州舉行，是中美建交以來規模最大、形式內容最豐富青年交流活動。她批評美方干擾阻礙兩國人文交流，以國家安全為藉口，無端滋擾、盤查、遣返中國赴美留學生，給當事人造成極大傷害，製造嚴重「寒蟬效應」，希望美方同中方相向而行，以實際行動促進兩國人文交流，推動中美關係健康穩定發展。