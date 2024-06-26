內地去年一審審結逾3.3萬宗毒品案　嚴懲向未成年人販毒

周三（26日）是第37個「6·26」國際禁毒日，最高人民法院周二（25日）召開新聞發布會，介紹去年以來人民法院禁毒工作基本情況，特別是懲治涉麻精藥品等成癮性物質犯罪舉措成效，並發布10宗相關典型案例。最高人民法院強調，要嚴懲涉毒源頭性犯罪和向未成年人出售毒品犯罪。

內地法院去年一審審結33,401宗毒品案件，判決發生法律效力的被告共49,603人，同比分別下降10.41%和11.7%，毒品案件數量和被告人數自2015年達到歷史峰值後已出現「八連降」。今年1至5月，內地法院一審審結12,996宗毒品案件，判決發生法律效力的被告共18,262人。涉麻精藥品等成癮性物質犯罪案件呈上升態勢，個別地方增幅明顯，此類物質濫用群體明顯低齡化。

去年一審審結毒品案中，判處5年有期徒刑以上刑罰有逾萬人，重刑率達22.12%，高出同期全部刑事案件重刑率約14個百分點。公布的典型案例中，罪犯白某日組成犯罪團夥，誘騙並逼迫未成年人等走私大量海洛英入境販賣；罪犯李某紅在因病被暫予監外執行期間，糾集他人跨省販運甲基苯丙胺，兩人均被依法判處並執行死刑。