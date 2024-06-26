女食客醬料碟放守宮　台壽司郎擬法律行動究責

台灣桃園市元智大學一名女學生，日前帶其飼養的寵物守宮到連鎖壽司店壽司郎用餐，竟將守宮放在醬料碟上，並上傳社交平台，引發網民炮轟不衞生，壽司郎表明不排除採取法律途徑。元智大學周一（24日）回應稱，該女生已主動聯繫商家討論後續處理，等事件告一段落後再處置學生違反校規部分。

該名女生在壽司郎用餐時，將寵物守宮直接放在醬料碟上拍照，相片寫下「壽司胖胖包」。壽司郎其後委託律師發聲明，表示該女生引發餐飲衞生疑慮，甚至損害公司聲譽，擬採取法律行動追究責任。元智大學表示，對於學生因個人行為引發食安疑慮，造成商家不滿及社會大眾困擾，已在上周六（22日）聯絡商家，討論後續事宜。

疾管署表示，即使是健康的守宮，也可能帶有沙門氏菌、大腸桿菌、隱孢子蟲病等，其中沙門氏菌為爬蟲類和兩棲類的消化道最常攜帶的病原菌。衞生局隨後要求壽司郎限期改善，否則依食安法開罰6萬元新台幣（約1.4萬港元）以上，引起網民質疑為何要罰同樣是受害者的店家而不罰飼主。當局解釋，消費者並非食安法的規範對象，因此無法可罰，店家亦有義務維持環境衞生，如外場人員落實巡場，近期將約談壽司郎，按情節輕重決定是否開罰。