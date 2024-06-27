曾被指用軟件作弊　中國象棋「第一人」涉貪受查

有中國象棋「第一人」之稱、連續11年象棋棋手等級分位列全國第一的棋手王天一，今年4月起沒再於公開活動露面。內媒周三（26日）報道，王天一數月前被浙江杭州警方調查，罪由涉嫌非國家工作人員受賄。

象棋特級國際大師柳大華去年10月實名舉報，國家體育總局棋牌運動管理中心（中國棋院）副主任（副院長）郭莉萍包庇黑惡，公然使用電腦軟件及現代科技手段，操縱包辦國內各種大型比賽的勝負與獎金分配。據報道，這次舉報是王天一案的導火線。去年6月流傳一段手王躍飛與郝繼超的電話錄音，直指王躍飛與王天一參與「買棋」，甚至用軟件作弊，已形成一條「買棋牟利產業鏈」。

現年35歲的王天一日出生於北京，很早就展現出象棋天賦，2008年被北京大學錄取。他2012年曾改名「王天弈」假冒農民參賽，獲得男子快棋冠軍，被揭發後公開道歉。他同年10月獲得全國象棋個人賽冠軍，成為中國第16位男子全國象棋冠軍棋手，並晉升為象棋特級大師，2018年3月加入中國棋院杭州分院。他曾否認利用技術手段作弊的指控，更向提出指控的棋手「宣戰」，但「約戰」最終並未踐行。