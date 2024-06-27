中共二十屆三中全會　下月15日至18日舉行

中共中央政治局周四（27日）召開會議，研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，於下月15日至18日在北京召開。

中共中央政治局聽取《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》稿在黨內外徵求意見的情況報告，決定根據這次會議意見修改後將文件稿提請二十屆三中全會審議。會議強調，進一步全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。到2035年全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定基礎。

會議指出，進一步全面深化改革要總結和運用改革開放以來、特別是新時代全面深化改革的經驗，貫徹以人民為中心、堅持守正創新、以制度建設為主線、全面依法治國、堅持系統觀念等原則。會議強調，必須堅持黨中央對進一步全面深化改革的集中統一領導，用改革精神管黨治黨，把進一步全面深化改革的戰略部署轉化為推進中國式現代化的力量。