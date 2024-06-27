環太聯演今舉行　美航母卡爾文森號抵夏威夷

美國主導兩年一度的環太平洋聯合軍演，周四（27日）在夏威夷群島及周邊地區舉行至8月1日，合共29個國家、逾2.5萬人參與，美國海軍航母卡爾文森號及多國軍艦陸續抵達夏威夷。有分析認為，這是美國與盟友在為中國大陸以兩棲攻擊艦武力攻台的可能性作準備。

美國海軍新聞稿指，今次聯演將有來自澳洲、德國、日本、南韓等多國的40艘水面艦艇、3艘潛艇、14支陸軍部隊、150多架飛機參與，較前年26國38艘艦艇的規模更龐大。除了卡爾文森號，美方還會出動神盾巡洋艦普林斯頓號、神盾驅逐艦基德號、攻擊核潛艇北卡羅萊納號等。

報道指，今次軍演項目將有反潛戰、多艦水面戰、多國兩棲登陸以及航母打擊群對抗實彈部隊的多軸防禦等一系列場景，重點包括以實彈擊沉4萬噸靶艦、已退役的兩棲攻擊艦塔拉瓦號。分析認為，這是應對大陸近年在巨型兩棲攻擊艦和航母方面的發展，以及可能將這些艦艇用於台海衝突中。前白宮國家安全顧問奧布賴恩近日更發文，呼籲未來環太軍演納入台灣。

美國印太司令帕帕羅曾透露一旦解放軍攻台，美國將實施「地獄景象」應變計劃干擾。國防部新聞發言人吳謙大校周四批評，美方一些人為「以台制陸」不惜把台灣海峽變成「人間地獄」，極為喪心病狂。對於一些人威脅與恫嚇，解放軍從來不吃這一套。美國海軍陸戰隊司令史密斯日前預告在關島部署瀕海作戰團，對抗解放軍攻擊。吳謙指，陸方堅決反對美方持續推進亞太前沿軍事部署，挑動對立對抗，並強調中國人不惹事但也不怕事，從來是「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人」。