越南外長晤王毅深化合作　總理盼助鐵路建設

中共中央政治局委員、外交部長王毅周三（26日）在北京會見越南外長裴青山，雙方討論到共同關心的國際和地區問題。王毅強調，面對變亂交織的國際局勢，願同越方深化戰略互信，推進互利合作，加強治國理政經驗交流，攜手鞏固社會主義事業，維護世界和平發展。

王毅表示，中越保持密切高層往來，充分展現兩黨兩國的特殊友好和兩國互信合作的高水平，中方願同越方推動中越具有戰略意義的命運共同體建設不斷取得新進展。裴青山則指，越方一貫視中國為越南對外政策的頭等優先和戰略選擇，堅定奉行一個中國政策，堅決反對「台獨」，反對外部勢力干涉中國內政。越方願同中方一道，按照「六個更」的總體目標，加強各層級交往和各領域合作，共同推進社會主義建設事業，支持並願積極參與中方提出的系列全球倡議。

另外，越南總理范明正周三（25日）在遼寧省大連市會見中國鐵路通信信號集團有限公司執行董事、總裁樓齊良，認為兩國應加強經貿合作，推動鐵路交通互聯互通。范明正提議該集團及相關企業參與越南鐵路建設，協助越南培養人才，轉讓技術，向越南分享鐵路工業發展經驗。