勇救日本母子　蘇州女阻兇徒施襲連中數刀不治

江蘇省蘇州市一名周姓男子周一（24日）在巴士站持刀傷人，增至1死2傷。其中一對日本母子被捅傷，一名中國女子當時挺身而出，阻止兇徒傷人時遭連捅多刀，最終不治。警方周四（27日）通報，死者胡友平的行為屬於見義勇為，追授「蘇州市見義勇為模範」稱號。微博官方發現有用戶就事件發布極端言論，36個帳號被關閉或禁言。

警方通報稱，兩名日本傷者送院治療後並無生命危險，其中一人當日已出院；而胡友平因阻止女犯罪過程中受傷嚴重，送院搶救。蘇州公安局和蘇州市見義勇為基金會周四通報指，胡女當時發現巴士站內有人持刀行兇，立即奮不顧身上前阻止。有關部門認為，胡女在他人面臨嚴重生命威脅時，不顧個人安危挺身而出，避免更多人遭受傷害。經蘇州高新區管委會申報，市見義勇為稱號評定工作小組評審，追授她相關稱號。

涉事日本母子周一在巴士站等候校巴時遇襲，該母親事後表示，校巴女工胡女當時阻攔周男行兇時被刺傷倒地，兒子才得以趁機躲開。現場市民亦看到胡女先拉住周男，又從身後抱住對方，但周男反手將她刺傷，女方倒地後仍被連捅多刀。現場市民、途經司機和巡警將周男按倒在地。有市民表示，若胡女無攔住周男，將有更多人受傷。蘇州市政府相關負責人表示，當地將繼續採取有效措施保護民眾安全，建立開放包容、法治善治的城市。

微博管理員周四發布消息稱，站方巡查發現有個別用戶偏離理性討論方向過度解讀本次事件，發布挑動民族情緒、宣揚群體仇恨的極端言論，甚至以愛國主義為名義為犯罪行為叫好，站方強調會嚴肅處置。站方另排查到759條煽動仇恨、美化犯罪的違規內容，並予以清理，對多個違規帳號階段性禁言，直至關閉帳號處置。