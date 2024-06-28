反制中國南海行動升級　美菲商輪替駐軍

中菲在南海的衝突日增之際，傳出美國考慮在《美菲加強防務合作協議》（EDCA） 下，與菲律賓進行輪替駐軍，以加強兩國在印太地區的軍事合作。菲總統小馬可斯周四（27日）表示，菲方必須採取更多行動，回應中國在爭議水域的非法行動。美菲國安顧問周三（26日）討論中方在仁愛礁的升級行動，美方周四再重申對菲承諾。

菲媒報道指，菲律賓防長特奧多羅日前與美國防長奧斯汀通話時，兩人重申致力於加強美菲聯盟，以支持兩國建立自由開放印太地區的共同願景，包括通過與志同道合的夥伴合作，以及採取雙邊舉措加強訊息共享、增強菲律賓武裝力量的能力，並投資美國在EDCA下的輪換部署力量。菲媒指出，美國此舉旨在提升雙方軍隊的互操作性，並透過雙邊訊息共享加強菲律賓的防衞能力。

小馬可斯周四表示，與中方在南海發生各種衝突後，至今已提出100多次外交抗議，但強硬言詞並沒遏制中方侵略行為。他稱將傳召中國大使，表明菲方不喜歡這些衝突的立場；又認為菲方應該做更多，但沒有詳細說明。對於上周一（17日）發生的中菲衝突，他強調並非武裝衝突，期間沒有開火，雖然不涉及武器，但仍是故意和非法行為。菲方一旦承認是武裝衝突，可能觸發《美菲共同防禦條約》。