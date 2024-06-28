華將設全球南方研究中心　提供10萬個培訓名額

今年是中國提出和平共處五原則70周年，周五（28日）舉行紀念大會。中方宣布，將將設立「全球南方」研究中心，未來5年向「全球南方」國家提供1,000個「和平共處五項原則卓越獎學金」名額、提供10萬個研修培訓名額，並啟動「全球南方」青年領軍者計劃。

會上指出，和平共處五項原則跨越時空、超越隔閡，成為開放包容、普遍適用的國際關係基本準則和國際法基本原則；強調要堅持主權平等的原則，鞏固相互尊重的基礎，實現和平安全的願景，並展現開放包容的胸襟等。中方將繼續以好中國-聯合國和平與發展基金、全球發展和南南合作基金、氣候變遷南南合作基金，與有關方共同設立落實全球發展倡議三方合作示範中心，支持「全球南方」國家經濟發展。

中方亦將在國際農業發展基金續設南南及三方合作基金，增加1,000萬美元（約7,800萬美元）等值人民幣捐款，用於支持「全球南方」農業發展。中方願與更多「全球南方」國家商談自由貿易安排，繼續支持世界貿易組織發起的促貿援助倡議並持續注資「中國項目」，歡迎更多「全球南方」國家加入《數位經濟和綠色發展國際經貿合作框架倡議》。從現在起至2030年，中國自發展中國家累計進口額可望超過8萬億美元（約62.4萬億港元）。