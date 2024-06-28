陸大舉派軍機應對美預警機　台兩艦下周成軍

台灣國防部周五（28日）公布，截至當日早上6時的24小時內，共偵獲解放軍18架軍機、6艘軍艦在台海周邊行動，其中有17架軍機穿越海峽中線，進入台北部及西南空域。台軍高層人士指出，沱江級軍艦安江號和萬江號已完成戰力整訓，將在下周舉行成軍典禮，同時可立即加入執行戰備巡弋任務，滿載雄二、雄三反艦導彈反制解放軍軍艦侵擾。

在周四（27日）早上7時43分至下午5時35分，解放軍13架次主戰機及無人機逾越中線，其中最近距基隆僅42海里。同日早上10時18分至晚上8時26分，3架次主戰機、以及無人機逾越中線進入台灣西南空域，其中最近距鵝鑾鼻僅46海里。台媒指出，大陸軍機密集現蹤西南空域，疑針對當日早上9時許一架美空軍E3B空中預警機通過巴士海峽，進入台灣西南空域，加以警告應對。

另外，台軍漢光40號實兵演習下月22日至26日舉行，雖然已宣布今年取消模擬攻擊軍（紅軍）的兵力，但仍將模擬解放軍戰機、直升機全面臨空，同時對台發動攻擊的情景。根據台政府單位發布的空域管制公告，單在下月25日就有7個縣市同時進行防空、反空機降演練。今年更擴大到松山機場及台北港，屆時除有模擬敵機侵入台北飛航管制區上空，桃園機場及松山機場都要演練解放軍部隊機降佔領據點的攻防作戰。