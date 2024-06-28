前司法部長傅政華出鏡懺悔　「教訓極沉痛」

內地官媒周四（27日）晚播出政論專題片《第二個答案》，稱截至去年11月，全國紀檢監察機關立案67萬件，其中對86名中管幹部、3,533名廳局級幹部、2.8萬名縣處級幹部立案。多名涉貪官員出鏡懺悔，包括前司法部部長傅政華。

片中指出，黨、國家、軍隊內部的嚴重隱患正在消除，強調人民賦予的權力，只能用來為人民謀幸福。出鏡懺悔的除了傅政華，還有國務院國有資產監督管理委員會前主任蔣潔敏、雲南省委前書記白恩培、內蒙古呼和浩特市委前書記雲光中、中國人民銀行前副行長范一飛、吉林省前副省長谷春立、天津前市長黃興國、安徽前副省長陳樹隆、中央紀委副局級紀律檢查員曹立新等。

因受賄逾億人民幣而被判死緩的傅政華表示，由於他的違法犯罪，嚴重損壞了黨的形象，他的教訓極為沉痛。他2014年至2015年擔任北京市公安局局長期間，對其弟弟付衞華涉嫌嚴重犯罪問題線索隱瞞不報，不依法處置，致付衞華長期未被追訴。范一飛則指，商人把錢送到其辦公室也不會要，但對方以股票方式給他家裏人就是「另一種結局」，承認自己「動這些腦筋動壞了」。